Мобілізація 2023: адвокат відповів, чи візьмуть чоловіка в Україні на роботу без військового квитка

Така ж ситуація із одруженням чи розлученням. Чоловіку потрібно надати до установи документ із військкомату.

Адвокат Тарас Никифорчук розповів, що для працевлаштування чоловіку потрібно надати військовий квиток або приписне свідоцтво з центру комплектування (військкомату). Без цього документа на роботу не візьмуть.

Про це він сказав на своєму Ютуб-каналі.

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"Вже давно відомо, що для працевлаштування потрібно надати документ з центру комплектування. Тобто треба надати той же військовий квиток або приписне свідоцтво. Якщо таких документів немає - не роботу не беруть", - заявив адвокат.

Така ж ситуація із одруженням чи розлученням. Чоловіку потрібно надати до установи документ із військкомату.

"Під час одруження чоловік має надати відповідний документ з територіального центру комплектування - це або приписне свідоцтво для чоловіків віком від 18 до 27 років, або військовий квиток для чоловіків від 27 років", - розповів він.

Щодо лікування, то Никифорчук наголосив, що медичні працівники мають приймати пацієнтів навіть без військового квитка.

Що таке військовий резерв України

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський доручив військовому командуванню України створити резервний особовий склад. Як він пояснив, військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Військовий резерв – це важлива частина ЗСУ та інших військових формувань, що складається з осіб, які є військовозобов'язаними громадянами. Все чоловіче населення країни у віці від 18 до 60 років, без обмежень за станом здоров’я, є військовозобов’язаним. Жінки за бажанням теж можуть стати військовозобов’язаним.

В Україні є кілька видів резерву:

оперативний (I та II черги або ОР-1 та ОР-2),

мобілізаційний,

громадський.

Детальніше про це - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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