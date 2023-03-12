Мобілізація 2023: поради юриста, що робити якщо вручають повістку, як спілкуватись з ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація та роздача повісток. Як правильно поводитися при зустрічі з представниками Нацполіції та представниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, радить адвокат Роман Сімутін.

Як везти себе на вулиці, якщо вручають повістки

Якщо патруль ТЦК та Поліціянти вас зупинили та просять пред'явити документи, пам'ятайте, що для цього потрібні певні підстави. Перелік підстав визначений Постановою КМУ від 29.12. 2021 N 1456.

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи.

Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.

Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом.

Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо.

Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події.

Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.

Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

На підставі 32 статті Закону України про Нацполіцію документи може перевірити лише представник поліції, який перебуває з працівником ТЦК.

У випадку, якщо причина не повідомляється, документи адвокат рекомендує не пред’являти та не звертати увагу на аргумент щодо воєнного часу. Це не підстава, бо відповідні зміни до закону не внесені.

Якщо за відмову показувати документи будуть складати акт про відмову від вручення повістки, то такі дії, на думку адвката, є незаконними. Це можливо, лише якщо ви пред’явите паспорт чи права. "Затримання за відмову від отримання повістки – незаконне", — наголошує адвокат.

Ні в якому разі не можна ображати представників ТЦК й поліції, будь-які подібні дії є законною підставою для затримання.

Якщо доставили у ТЦК без складання протоколу

Сімутін радить в такому випадку вимагати адвоката та нічого не підписувати до його прибуття. "Якщо запросять двох понятих, пишіть у протоколі: затримання незаконне, відмовляють у наданні правової допомоги".

Затримання не може перевищувати 3 годин і відлік починається з моменту, коли до вас підійшли на вулиці, а не з моменту доставлення в ТЦК. Якщо не випускають і ви без адвоката – телефонуйте на 102.

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