Мобілізація 2023: повістки не за місцем обліку і реєстрації - що робити і куди йти

Отримання повістки від ТЦК не за місцем обліку ― розповсюджена ситуація, оскільки повістки виписують на вулицях в багатьох населених пунктах.

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 19 травня 2023 року. Військові та поліція виписують повістки на вулиці усім чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку та реєстрації.

Майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів у коментарі NV, що робити, коли повістку видали на вулиці, але людині, яка стоїть на обліку в територіальному центрі комплектування в іншому місті/районі/області.

Постановою уряду № 92 від 1 лютого прийнято рішення, що ВЛК, які працювали під час призову зараз мають поновити роботу та проводити огляд чоловіків від 27 років, які з’являються за повісткою.

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За словами Олександра Мельничука, повістка ― це повідомлення чоловіку про те, що треба актуалізувати дані та пройти медкомісію, але видача його не за місцем обліку викликає додаткові труднощі.

"Якщо ТЦК виписав повідомлення цій людині, то треба розуміти різницю. Повістка ― це повідомлення людині, інформативне нагадування, воно може називатися повістка, а насправді це повідомлення, що людина має прийти, пройти медичну комісію та звірку усіх даних", ― каже він.

Що робити, якщо повістка видана не за місцем обліку та рєстрації

Майор ЗСУ пояснив випадок, коли людина, наприклад, стоїть на обліку у Львові, а працює в Києві й отримала повістку на вулиці. Отримання повістки від ТЦК не за місцем обліку ― розповсюджена ситуація, оскільки повістки виписують на вулицях в багатьох населених пунктах.

«Якщо вона в Києві отримала, вона приходить в Києві та пояснює, що вона зареєстрована в такому-то місці. Далі з ТЦК розрулююється питання ― чи йти в Києві, чи їхати до Львова», ― пояснив співрозмовник.

Мельничук підкреслив, що під час війни чоловіки не мають права змінювати місце проживання без дозволу голови ТЦК. Коли людина змінює місце проживання, відбувається обмін документами із ТЦК.

Хто має право видавати повістки

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом вказує в статті 56, хто має право видавати повістки:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

Зазначені особи видають повістки зразка, вказаного в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ 1487.

Нагадаємо, адвокатка та юристка Надія Грищенко пояснила, що робити, якщо людина перебуває за кордоном, а їй додому прийшла повістка. Чимало військовозобов'язаних українців ще до початку повномасштабного вторгнення РФ перебували за кордоном і досі не повернулися.

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