Мобілізація 2023 та масова роздача повісток: що українцям необхідно знати про військовий облік

У військкоматі наголошують, що отримання повістки ще не означає призову на службу. Громанянина викликають для уточнення військово-облікових даних.

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. У Львівському територіальному центрі комплектування (військкоматі) нагадали правила військового обліку та закликали їх дотримуватися.

Повідомлення про це у Львівському ТЦК розмістили на сторінці у фейсбуці.

Що військовозобов'язанам необхідно знати про військовий облік:

Оповіщення може здійснюватися за місцем роботи, проживання, а також в громадських місцях. Законодавством чітко не визначено, де саме має бути вручена повістка;

Чоловікам віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану потрібно постійно мати з собою документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам;

Отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних;

У разі якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде визнаний придатним, йому може бути вручена повістка на відправлення до військ;

Тим військовозобов’язаним, які мають право на відстрочку, необхідно прибути в РТЦК та СП з відповідними документами і підтвердити це;

Мобілізованих, які не проходили військової служби, обов’язково направляють до навчальних центрів для відповідної підготовки;

Військовозобов’язані чоловіки, які прибули в Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік;

За порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber.

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