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Мобілізація 2023: з якими хворобами шкіри можуть не взяти до армії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Мобілізація 2023: з якими хворобами шкіри можуть не взяти до армії

Фото: Freepik

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаному треба необхідно пройти декілька лікарів, серед яких - дерматолог.

В Україні триває мобілізація, однак з військового обліку можуть виключити тих, хто має певні захворювання шкіри. Остаточну придатність до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Про це йдеться в указі Міністерства оборони України №402.

Відповідно до документа, серед різних хвороб та медичних станів, які можуть стати підставою для виключення із військового обліку, є шкірні захворювання. Зокрема, це:

  • атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
  • звичайна пухирчатка,
  • герпетиформний дерматит.

У тексті указу наголошується, що інші шкірні захворювання роблять особу непридатною або тимчасово непридатною для військової служби в мирний період.

Нагадаємо, раніше розповідали, в яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульованим.

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Дата публікації
Перегляди
405
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