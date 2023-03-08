Мобілізація 2023: з якими хворобами шкіри можуть не взяти до армії

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаному треба необхідно пройти декілька лікарів, серед яких - дерматолог.

В Україні триває мобілізація, однак з військового обліку можуть виключити тих, хто має певні захворювання шкіри. Остаточну придатність до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Про це йдеться в указі Міністерства оборони України №402.

Відповідно до документа, серед різних хвороб та медичних станів, які можуть стати підставою для виключення із військового обліку, є шкірні захворювання. Зокрема, це:

атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

звичайна пухирчатка,

герпетиформний дерматит.

У тексті указу наголошується, що інші шкірні захворювання роблять особу непридатною або тимчасово непридатною для військової служби в мирний період.

Нагадаємо, раніше розповідали, в яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульованим.

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