Мобілізація 500 тисяч людей в Україні: Подоляк розповів, чи буде переглянута ця кількість

За його словами, за місяць на військовий облік має прийматися якась кількість людей, з якої частина буде йти на навчання та далі - робити ротацію.

В Україні щодо питання кількості мобілізованих громадян немає конкретної цифри.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Сьогодні немає конкретної цифри 500 тисяч, наприклад. Бо президент, коли говорив на підсумковій пресконференції: дивиться, якщо Збройні сили хочуть, наприклад, 450 тисяч – вони про це заявляють, тобто вони мають чітко заявити, навіщо, на які завдання і як це буде регулюватися далі... Тобто якщо є якісь замовлення на якусь кількість людей, які мають піти для виконання таких-то завдання – це зрозуміло, але після цього виникають питання, за рахунок чого це фінансувати. Але щодо мобілізації: це ж не питання одномоментного, наприклад, 100, 200, 500 тисяч, це питання поступового доукомплектування”, - наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, за місяць на військовий облік має прийматися якась кількість людей, з якої частина буде йти на навчання та далі - робити ротацію.

“Але президент сказав і іншу річ... він говорить про те, що в нас практично мільйон сьогодні мобілізовано, а по лінії фронту, ті, хто був безпосередньо у війні, це 200-300 тисяч, інші були дуже далеко від війни... Тому мені здається, що одне з ключових завдань пана Сирського – це якраз таки провести аудит, де, хто і як знаходиться, і після цього сказати, яка ще додаткові кількість (потрібна). Мобілізація має бути постійною, але не одномоментною”, - підкреслив радник.

Нагадаємо, що ТЦК в Україні працюватимуть цілодобово.

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