Мобілізація: чи треба громадянам, які мають відстрочку, проходити ВЛК – пояснення юристки

Коли потрібно подавати документи на відстрочку від мобілізації.

Після схвалення постанови Кабінету міністрів №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" військовозобов'язані громадяни, які звернулись до ТЦК та СП із письмовою заявою про отримання відстрочки від мобілізації – до ухвалення рішення відповідною комісією – не повинні направлятися на проходження медичного огляду для визначення факту їх придатності до несення військової служби в ЗСУ.

Про це "РБК-Україна" розповіла молодша юристка практики військового права Діана Скумадчук.

"Якщо військовозобов'язаному громадянину буде відмовлено у наданні відстрочки, то тільки тоді він повинен направлятися на ВЛК", - наголосила юристка.

Військовозобов'язані громадяни, термін дії відстрочки від призову яких під час проведення мобілізаційних заходів на період воєнного стану не закінчився, також не направляються на ВЛК.

Виняток становлять військовозобов'язані громадяни, які виявили бажання проходити військову службу в лавах ЗСУ за контрактом.

Хто розглядає питання щодо відстрочки

Заяви військовозобов'язаних осіб щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.

Голова комісії – керівник районного (міського) ТЦК (чи відокремленого відділу), тоді як членами комісії є представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та затверджує відповідне рішення.

Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК.

Читайте також провідні новини дня: