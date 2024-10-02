Мобілізація добровольців без участі ТЦК: юрист вказав на один важливий момент

Військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), однак не кожна частина зможе це зробити.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів юрист Олександр Золотухін.

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Він наголосив За його словами, що відповідний перелік бойових бригад, які матимуть функцію рекрутингу для добровольців, має затвердити Генштаб.

"На практиці були випадки, коли люди йшли на певні посади, а пізніше опинялися на зовсім інших позиціях і були розчаровані. Про це передавали своїм рідним, знайомим і тому пізніше рекрутинг вже був не настільки ефективний як раніше", - сказав він.

Юрист пояснив, що відповідно до змін, військові частини, якщо людина зголосилися замістити певну посаду, видають скерування на військово-лікарську комісію. Після проходження ВЛК саме військова частина видає відповідне розпорядження про мобілізацію.

"Зникне той момент, коли добровольці, потрапляли не в ті частини, куди вони зголошувалися проходити службу", - зауважив Золотухін.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабмін вніс важливі зміни для добровольців під час порядку призову на військову службу.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

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