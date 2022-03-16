Мобілізація добровольців: хто, у яких випадках, основні моменти / УНІАН

Мобілізація добровольців: хто, у яких випадках, основні моменти

Мобілізація добровольців: хто, у яких випадках, основні моменти

Все, що вам потрібно знати про мобілізацію добровольців - читайте в матеріалі ТСН.ua.

24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, на українській територіх було введено воєнний стан, а президент Володимир Зеленський видав Указ "Про загальну мобілізацію".

З перших же днів загальної мобілізації тисячі добровольців заполонили військкомати України. Хоча під час першої хвилі мобілізації призивали лише резервістів.

Загальна мобілізація - друга хвиля

15 березня 2022 року на брифінгу начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив про початок другої хвилі мобілізації. Наразі призиватимуть всіх тих військовослужбовців, які проходили службу до 2014 року або служили за контрактом в цей період.

Мобілізація добровольців: як військкомати накрила хвиля охочих боронити Україну

11 березня 2022 року на своїй сторінці в Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що військкомати "штурмують" добровольці, які хочуть стати в стрій та захищати Україну. Всі вони патріотично налаштовані, вмотивовані і готові взяти зброю до рук без зволікань.

За словами заступниці, наразі мобілізаційна інфраструктура переживає сильне навантаження, однак комплектація рухається в правильному напрямку. В держави є мобілізаційний план, а тому першочергово на службу призиваються саме ті громадяни, які мають військовий досвід.

Проте, в повідомленні також йдеться про те, що "крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей. Це відповідь на запитання: у чому необхідність мобілізації представників здавалось би зовсім «мирних» спеціальностей".

Іноземні добровольці, які захищають українців і Україну

Поки в Україні триває мобілізація добровольців, резервістів, колишніх військових, на територію країни прибуває велика кількість громадян інших держав, які хочуть захищати українців.

Перші добровольці з інших країн почали прибувати в Україну ще на початку березня 2022 року. Про це 3 березня повідомив у своєму відеозвернені президент Володимир Зеленський.

Читайте також: