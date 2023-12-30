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Мобілізація має тривати: експерт пояснив, чому це важливо для підтримки Заходом України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мобілізація має тривати: експерт пояснив, чому це важливо для підтримки Заходом України

Мобілізація в Україні – військовий ЗСУ

Мобілізація в Україні має продовжуватися не лише для утримання лінії фронту й ротації воїнів, а й для того, щоб переконувати західних партнерів.

Військовий експерт Микола Бєлєсков наголосив, що мобілізація свідчить не лише про готовність України далі чинити спротив, але має переконувати західних партнерів у такому меседжі –  українці продовжують боротися.

Про це він розповів "Голосу Америки".    

"Якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, зрозуміло, що скептикам на Заході буде набагато легше просувати ідею про припинення допомоги: "А для чого ми повинні виділяти додаткові суми допомоги, якщо українці в принципі вже не хочуть воювати?", - зауважив експерт.

Бєлєсков також додав, що "є сегмент населення, який, на жаль, не асоціює свою безпеку, безпеку своєї сім'ї з безпекою держави".

Нагадаємо, експерт розповів, як закон про мобілізацію повинен сприяти призову.

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