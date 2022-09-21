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Може бути через "референдуми": експерт пояснив, на що може вплинути мобілізація в Росії

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Може бути через "референдуми": експерт пояснив, на що може вплинути мобілізація в Росії

Фото: Associated Press

Часткова мобілізація в РФ, про яку сказав фюрер Путін, призведе до ескалації. Це також може вплинути на так звані “референдуми”.

Мобілізація в Росії, про яку там почали говорити напередодні, потрібна Путіну для того, щоб вплинути на так звані “референдуми” на окупованих територіях України.

Про це в інтервю ТСН розповів провідний спеціаліст Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський.

“Мобілізація може призвести до ескалації. Я не виключаю, що це може бути пов’язано із “референдумами”, бо якщо РФ вирішить провести їх на окупованих територіях, тоді вони будуть змушені оголосити мобілізацію. Оскільки вона вважає ці території своїми, вона повинна буде задіяти більший військовий ресурс. Однак це може бути і банальним залякуванням”, - наголосив  Станіслав Желіховський.

За його словами, залякування спрямоване на росіян, які не повинні тиснути на владу щодо агресії РФ в Україні. Мобілізація може бути черговим актом терору - тільки вже проти свого ж народу.

“Зміни в законодавстві РФ є елементом укріплення режиму і страху перед тим, що росіяни можуть почати задавати питання: “навіщо нам ця війна і чого ми до неї не приготувалися?” - підкресли Желіховський.

Нагадаємо, що на Київщині ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників столиці.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
737
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