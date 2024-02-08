Мобілізація на Харківщині: керівники ТЦК заявили про "позитивну динаміку"

Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області під час засідання.
Керівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області заявили про "позитивну динаміку" мобілізації.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у середу, 8 лютого, в ОВА провели чергове засідання Ради оборони Харківської області.
"Перше питання - мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання - життєзабезпечення на прикордонних територіях та хід евакуації цивільного населення", - зазначив він.
Синєгубов додав, що на наступному засіданні заслухає звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.
Нагадаємо, рейди представників ТЦК у громадських місцях Одеси продовжують шокувати українців. Цього разу військкоми "наїхали" а жінку, яка висловила претензії з приводу того, що вони зупинили маршрутку і не давали їхати далі.
Читайте провідні новини дня:
- У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію може набрати чинності
- Який обман приховує нова версія законопроєкту про мобілізацію: думка політичного експерта
- Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа