Мобілізація на Харківщині: керівники ТЦК заявили про "позитивну динаміку"

Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення в області під час засідання.

Керівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області заявили про "позитивну динаміку" мобілізації.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у середу, 8 лютого, в ОВА провели чергове засідання Ради оборони Харківської області.

"Перше питання - мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників. Друге питання - життєзабезпечення на прикордонних територіях та хід евакуації цивільного населення", - зазначив він.

Синєгубов додав, що на наступному засіданні заслухає звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

Нагадаємо, рейди представників ТЦК у громадських місцях Одеси продовжують шокувати українців. Цього разу військкоми "наїхали" а жінку, яка висловила претензії з приводу того, що вони зупинили маршрутку і не давали їхати далі.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.