Мобілізація на окупованих територіях: як чоловіків примусово відправляють на війну

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять примусову мобілізацію чоловіків. Окупанти формують систему "федеральних комісаріатів" (військкоматів - ред.), роздають повістки на підприємствах, а також проводять приховану мобілізацію серед тих, хто отримує російські паспорти.

Про це пише Liga.net.

В Росії до кінця 2023 року планують мобілізувати 130 000 осіб. Щоб зменшити кількість мобілізованих всередині РФ та не допустити розповсюдження протестів, примусову мобілізацію активно проводять саме на окупованих територіях України.

Так, росіяни почали відкривати все більше "федеральних комісаріатів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей на початку осені.

На окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей росіяни взялися за примусову мобілізацію відносно нещодавно. На Донеччині, Луганщині та в анексованому Криму вона триває вже дев’ять років – і там окупанти діяли та діють тими самими методами. Саме у цих регіонах вони планують мобілізувати найбільше людей і в цю хвилю.

"Чоловіків змушують приходити туди, щоб нібито встати на облік, а за фактом – мобілізують. Поки що це найбільш поширено у селах, адже там цей процес простіше приховати. Але він вже розповсюджується і на окуповані міста", - розповіли у Центрі національного спротиву.

Росіяни також проводять інформаційну кампанію на окупованій частині півдня України. Розсилають СМС-повідомлення з закликом прийти до військкомату та умовами контрактної служби, регулярно пишуть у своїх Telegram-каналах про необхідність встати на військовий облік для всіх чоловіків призовного віку.

Тим, хто цього не зробить, погрожують штрафом до 30 000 рублів (трохи більше ніж 12 000 грн).

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Підписати контракт з російською армією пропонують і у "центрах зайнятості". В окупованих містах працюють також окремі центри набору на контрактну службу. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, що у Запорізькій області такі центри вже функціонують у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Приморську, Приазовському та Якимівці.

"Окупанти розсилають повістки та просто роздають їх на вулицях, зупинках та підприємствах. Деякі підприємства навіть вимушені були зупинити роботу. Адже частину чоловіків, що там працюють, мобілізували, а інша частина перестала виходити на роботу, щоб цього не сталося. Ми також знаємо про випадки, коли повістки роздавали працівникам шкіл. В одній зі шкіл в Запорізькій області це робила особисто директорка-колаборантка", - зазначили у Центрі національного спротиву

Там також уточнили, що окупанти під час проведення примусової мобілізації роздають керівникам підприємств "мобілізаційні плани", де зазначено, скільком співробітникам потрібно вручити повістки. У разі невиконання планів росіяни погрожують змінити керівництво цих підприємств на більш лояльне.

За даними Центру національного спротиву, на окупованому півдні України росіяни штучно створили гуманітарну кризу, і вижити без російського паспорта практично неможливо. Без нього не можна отримати соціальні виплати чи медичну допомогу, влаштуватися на роботу.

"На лівому березі Херсонщини росіяни та місцеві гауляйтери останнім часом погрожують, що вилучатимуть автівки у тих, хто до початку 2024 року не отримає паспорт, що не прийматимуть дітей таких громадян до дитячого садка та школи, а далі це може призвести до позбавлення батьківських прав. На Херсонщину приїхали нові групи МВС з Ростова та проводять "профілактичні бесіди" стосовно паспортизації. Вони просто змушують українців отримувати ці паспорти, а під час отримання вручають повістки. Або навіть якщо комусь пощастило не отримати повістку одразу, рано чи пізно доведеться встати на облік у військкомат всім, у кого є російський паспорт", - пояснюють у Нацспротиві.

Іван Федоров також додав, що росіяни активно створюють на окупованих територіях приватні охоронні структури.

"Місцевих запрошують на роботу нібито для охорони правопорядку. Але ця охорона може бути й на передовій на Запорізькій лінії фронту. Окупанти переконують претендентів на роботу в тому, що якщо вони отримають поранення під час несення служби в приватній охоронній фірмі, то їм виплатять три мільйони рублів. А в разі загибелі – п’ять мільйонів", - розповів мер Мелітополя.

Як уникнути примусової мобілізації

У Центрі національного спротиву радять: варто все ж, за можливості, уникати отримання російського паспорта, не з’являтися у публічних місцях, на блокпостах та у полі уваги патрулів. Не брати слухавку, коли телефонують з незнайомих номерів, або змінити власний номер, якщо його знає окупаційна "влада". Змінити місце проживання – якщо ви живете за адресою реєстрації, та не виходити з квартири.

Якщо людина все ж отримала повістку, потрібно одразу повідомити про це на гарячу лінію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить" – за номером телефону або в чатботі в Telegram. Важливо передати всю наявну інформацію: свої дані та куди саме мобілізують (якщо це вже відомо).

Нагадаємо, втрати росіян на війні в Україні перетнули нову психологічну позначку.

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