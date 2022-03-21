"Мобілізація" в ОРДЛО - це звичайний відлов та свідоме знищення: опублікували чергову перехоплену розмову окупантів

Російський окупант також обурюється тим, що керівництво в Москві бреше про їхні втрати.

Військове командування Росії намагається приховати реальні втрати, а "200-ті" компенсує так званими ополченцями з "Л/ДНР. Як розповідають самі бійці у перехоплених розмовах, "мобілізація" на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає, як звичайний "відлов". А те, як "новобранців" кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення.

Чергові розмови окупантів опублікувала пресслужба СБУ.

Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчора лише з зачищення повернулися: з 800 людей 150 вийшло".

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: "…у нас реально з бригади останні 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 людей дорахуватися не можуть. І це не враховуючи тих, які поранені".

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