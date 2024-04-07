Мобілізація на ТОТ: Гуменюк каже, що жителі захоплених територій вже "на олівці"

Плани росіян мобілізувати 300 тисяч осіб можуть стосуватися і жителів тимчасово окупованих територій України.

Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оголошена мобілізація в Росії цілком може торкнутися і населення тимчасово окупованих територій. Тому люди, які вже подались до списків виборців під час президентської кампанії, перед названими виборами фарсом, вони вже "на олівці". Їхні дані вже обліковуються", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

У вересні 2023 року розвідка Великої Британії зазначала, що Росія має намір набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року, що негативно вплине на робочу силу в різних невійськових галузях.

Згодом у жовтні представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що Росія щомісяця мобілізує на війну проти України понад 20 тисяч людей.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на ТОТ регіону після "виборів" президента РФ росіяни посилили фільтрацію населення та повідомив про плани ворога на "мобілізацію". Продовжується і примусова паспортизація: люди, які ще не мають "документа", від 1 липня для його одержання будуть вимушені складати іспити з історії та російської мови.

Володимир Путін підписав указ про початок весняного призову до армії. Сумарно мають намір набрати приблизно 150 тисяч осіб. Це більше, ніж під час осіннього призову 2023 року (набирали 130 тисяч). Попри те, що російська влада обіцяє не посилати строковиків до зони бойових дій, у війні РФ проти України вони гинуть щодня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський розкрив секрет мобілізації в Росії, але промовчав про Україну!

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