"Мобілізація нам однозначно потрібна": полковник про те, як її правильно проводити та коли чекати на демобілізацію

В Україні повинен бути створений спеціальний алгоритм мобілізації, який передбачатиме не лише відправлення на фронт, а й ретельну підготовку.

Про це телеканалу “Еспресо” розповів командир Батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення НГУ, полковник Сергій Сідорін.

Як зазначається, алгоритм передбачатиме не лише відправлення воїнів на фронт, а й ретельну підготовку, яка допоможе мінімізувати втрати та підвищити кваліфікацію бійців та ефективність бойових дій.

"Зараз у нас проходить найбільша війна в Європі з часів Другої світової й мобілізація нам однозначно потрібна, подобається це комусь чи не подобається. Можна багато чути порад від наших громадян, як її проводить, від наших європейських колег, але насправді з часів Другої світової війни ніхто цю мобілізацію не проводив. Ми чекаємо мобілізацію, в першу чергу ми чекаємо мобілізацію, щоб встигнути, найголовніше, навчити особовий склад", - наголосив Сергій Сідорін.

За його словами, алгоритм повинен бути спрямований, зокрема, саме на підготовку військових.

"Щодо демобілізації, то наша бригада в більшості своїй складається з мобілізованих. Вони були вчителями, бізнесменами, водіями, продавцями - зараз це воїни, герої, золоті люди. Питання: якщо ми зараз їх демобілізуємо, прийдуть недосвідчені, необстріляний особовий склад і буде зазнавати втрат більше, ніж вони спільно будуть виконувати завдання на полі бою. Тобто спочатку потрібно передати досвід і дати людям відпочити й дивитися по ситуації, яка складається. Про демобілізацію поки що говорити рано", - підсумував командир Батальйонно-тактичної групи.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25.

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