Мобілізація не врятує РФ: американський політолог сказав, коли Україна може здобути перемогу

Френсіс Фукуяма налаштований оптимістично і вважає, що Україна може перемогти у війні до кінця зими

Мобілізація в Росії не спричинить масштабного впливу на воєнну ситуацію, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.

Пр це заявив американський політолог, філософ та директор Центру розвитку демократії та верховенства закону у Стендфордському університеті Френсіс Фукуяма в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За його словами, росіяни не здатні мобілізувати багато людей, добре їх спорядити чи вишколити.

"Тож росіянам не вдасться значною мірою змінити перебіг війни. Я справді вважаю, що Україна може перемогти до кінця зими", – каже політолог.

Фукуяма звертає увагу на інший важливий факт: що кількість росіян, які втекли з країни, значно більша, ніж тих, кого мобілізували. На його думку, це показник того, наскільки російському суспільству не подобається ця війна.

"Я думаю, загалом вони не проти, але точно не хочуть втрачати життя, борючись за те, у що вони не вірять. 700 тисяч росіян поїхали з Росії, відколи була оголошена мобілізація. Це значно більше, ніж вони можуть мобілізувати. Це ознака відверто слабкої народної підтримки Путіна. Допоки війна нічого не коштувала людям, вони були готові казати, що підтримують її. Але в момент, коли їх зачепило особисто, ця підтримка зникла", – пояснив політолог.

Раніше Френсіс Фукуяма спрогнозував майбутнє Росії. На його думку, щоб Росія продовжила існування як ліберальна та безпечна держава, потрібна така ж катастрофічна поразка у війні, як у випадку з нацистською Німеччиною.

Також Фукуяма розповів, що є країни, які все ще спонукають Україну до переговорів з Росією та перемир'я, однак на тлі успіхів ЗСУ ця позиція слабшає щодня.

Що відомо про мобілізацію в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію. Було заявлено, що впланах мобілізувати до ЗС РФ 300 тисяч осіб.

Пізніше стало відомо, що в Указі про мобілізацію був "таємний" пункт, в якому йшлося про призов мільйона росіян.

У ЗСУ розповіли про мобілізованих росіян - новоспечені окупанти потрапляють на війну до України без необхідної підготовки і зброї.

Генштаб ЗСУ ж певен: мобілізація в Росії не допоможе окупантам на фронті, оскільки ті не можуть здолати спротив українських захисників і захисниць.