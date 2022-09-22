Мобілізація російському бюджету стане у 1,3 трильйона рублів щорічно - Єрмак

“Часткова” мобілізація в РФ обійдеться керівництву країни у понад один трильйон рублів щорічно.
Путінська мобілізація обійдеться бюджету у 1,3 трильйона рублів щорічно.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
“Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно. Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних”, - наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що росіяни на псевдореферендумах намагаються залучити до голосування дітей.
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