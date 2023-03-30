Мобілізація обмежено придатних під час воєнного стану: все, що потрібно знати

Така особа не зможе отримати відстрочку від військової служби або звільнитися. Але може змінити місце служби за станом здоров’я.

Військова служба для обмежено придатних в Україні передбачає певні обмеження під час її проходження. Які саме – пояснили юристи.

Про це повідомили в ГО "Юридична сотня".

Там зауважили, що ступінь придатності до військової служби визначає військово-лікарська комісія(ВЛК). Одне з її можливих рішень – визнання військового або військовозобов'язаного обмежено придатним. Це передбачає певні обмеження під час проходження військової служби.

Обмежено придатні не можуть служити у:

високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Водночас обмежено придатні можуть служити у:

частинах (підрозділах) забезпечення;

військових комісаріатах (зараз – ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

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ВЛК визначає рівень придатності особи згідно з розкладом хвороб, станів та фізичних вад; поясненнями щодо застосування цього розкладу; таблицею додаткових вимог до стану здоров’я.

"Знаючи свої діагнози, орієнтовно можна визначити ступінь придатності", – зазначили юристи.

В ГО звернули увагу на важливий момент. За певними статтями розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". Тому під час воєнного стану ВЛК ухвалює рішення "придатний до військової служби" у всіх таких випадках, окрім ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Юристи зазначили, що в разі визнання особи обмежено придатною вона не зможе отримати відстрочку від військової служби або звільнитися. Однак у такому разі є можливість змінити місце служби за станом здоров’я. Для цього треба:

отримати відношення з місця бажаного проходження військової служби; написати рапорт на переведення, долучивши до нього відношення та завірену копію довідки про обмежену придатність до військової служби.

Аби особу перевели до іншого місця служби, підставою є пункт 82 Указу Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України".

Юристи додали, що перевестись можна на рівнозначну або нижчу посаду.

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Щодо постанов штатних та позаштатних ВЛК, то вони є обов’язковими до виконання.

Проте в разі незгоди з висновками цих комісій, рішення можна оскаржити за допомогою ВЛК вищого рівня або суду. Для цього требаподати позов до суду або скаргу до ВЛК вищого рівня, додавши довідку ВЛК та інші медичні документи, якщо такі є. Юристи рекомендують спершу звернутися до ВЛК вищого рівня, щоб потім мати можливість оскаржити рішення в суді. При цьому оскарження постанови ВЛК не зупиняє її дію.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, чи мають право чоловіки з обмеженою придатністю виїжджати з України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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