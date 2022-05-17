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"Мобілізація" під дулом автоматів: на окупованій Луганщині росіяни погрожують стратою за відмову воювати проти України

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"Мобілізація" під дулом автоматів: на окупованій Луганщині росіяни погрожують стратою за відмову воювати проти України

Фото: Людмила Денісова / Facebook

На окупованій території Луганської області загарбники проводять примусову мобілізацію.

За відмову воювати проти України росіяни погрожують чоловікам розстрілом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, окупанти розшукують чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів. Загарбники нишпорять у будинках, домогосподарствах, на околицях міст і сіл.

"Призовників" забирають під дулами автоматів, а у разі супротиву погрожують стратою", – зазначила омбудсменка.

Денісова нагадала, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Омбудсменка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці випадки.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку рідні мобілізованих влаштовують "глобальний бунт".

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