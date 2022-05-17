"Мобілізація" під дулом автоматів: на окупованій Луганщині росіяни погрожують стратою за відмову воювати проти України

"Мобілізація" під дулом автоматів: на окупованій Луганщині росіяни погрожують стратою за відмову воювати проти України

На окупованій території Луганської області загарбники проводять примусову мобілізацію.

За відмову воювати проти України росіяни погрожують чоловікам розстрілом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, окупанти розшукують чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів. Загарбники нишпорять у будинках, домогосподарствах, на околицях міст і сіл.

"Призовників" забирають під дулами автоматів, а у разі супротиву погрожують стратою", – зазначила омбудсменка.

Денісова нагадала, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена Женевською Конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Омбудсменка звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці випадки.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку рідні мобілізованих влаштовують "глобальний бунт".

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