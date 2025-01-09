Мобілізація під дулом: росіяни почали примусовий призов у тимчасово окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя

Окупаційна адміністрація змушує українців до 60 років ставати на "військовий облік", у разі відмови окупанти погрожують звільненням та подальшими обмеженням у працевлаштуванні.

Росіяни вперше провели примусовий "призов на строкову службу" серед мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Про це у четвер, 9 січня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на строкову службу серед жителів тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей. Від 1 жовтня до 31 грудня 2024 року на строкову службу призвали близько 300 осіб", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупанти змушують чоловіків до 60 років ставати на "військовий облік", а в разі відмови погрожують звільненням та подальшим обмеженням у працевлаштуванні.

Крім того, загарбники намагаються вербувати місцевих жителів на контрактну службу у зс рф.

"Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє мобілізацію жителів окупованих територій у збройні сили держави-окупанта. Подібні дії рф є грубим порушенням прав людини та черговим злочином, вчиненим кремлівським режимом", — підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, кремлівський режим від 5 лютого запроваджує на тимчасово окупованих територіях України заборону на одруження місцевим мешканцям, які не отримали паспорти РФ.

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