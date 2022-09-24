Мобілізація по-кремлівськи: однак навіть цей крок не допоможе Путіну

Просочені в ЗМІ плани відловити мільйон чоловіків призовного віку підтверджують, комісаріати по всій країні, які виловлюють росіян на війну в Україну. Однак навіть цей крок - не допоможе Путіну володарювати на нашій землі, йдеться в ТСН.

Для продовження дрібної 3-денної спецоперації Верховний головнокомандувач Росії змусив росіян слухати "спіч" про загрозу суверенітету федерації. Звідки та загроза взялася, коли все йшло по плану Путін, не пояснив. Тому контрнаступ українських збройних сил на Півдні та Сході фронту - для «глубінного народа» РФ досі річ неймовірна. Та й цифра втрат оголошена Шойгу ніби мізерна, якихось 5 тисяч загиблих . То навіщо мобілізація і навіщо Путіну ще 300 тисяч солдат. Куди поділись попередні 250 тисяч, які пішли до України у лютому цього року?

Згідно офіційних даних, в Україні знищено 60 тисяч російських окупантів, тобто фактично кожен 4-тий з тих, хто прийшов на нашу землю вбитий. І тут важлива деталь - це були найбоєготовніші частини другої армії світу. Сюди ж додається втрати бойової техніки, лік якої йде на тисячі.

І поки українська армія отримує все новіші і новіші зразки сучасної зброї, в тому числі далекобійної, росіяни розконсервовують для новобранців старі склади, вигрібаючи техніку 60-их та навіть 50-их років минулого століття.

Єдине, що лишається в арсеналі Кремля – брати не якістю, а кількістю. Так в хід і йде жива сила, яку військові називають «гарматним м’ясом». Щоб прикрити провал в Україні, Путін готовий відправити сюди сотні тисяч власних непідготовлених громдян. Якщо точніше, заявлена кількість солдат – це мільйон резервістів.

Якщо уважно глянути в кремлівський указ, то слідом за шостим пунктом одразу йде восьмий. Сьомий же скромно майорить позначкою «для службового користування». Саме тут, як заявляються джерела «Нової газети» вказана кількість про вимогу відловити мільйон резервістів по всій Росії.

В Кремлі на таке викриття путінський рот – Пєсков заявив, що це брехня. Але він і перед цим заявляв, що і мобілізації не буде, а ще раніше - що не буде ніякої повномасштабної війни Росії проти України.

Тим часом російські сенатори збираються скоротити перелік хвороб, які дають право не вмирати за Путіна. За перші дні мобілізації, комісаріати виловили сотні росіян і вони вже рушають в невідому напрямку. Одним заявляють про навчання, іншим прямо – на поле бою. Лише тоді до багатьох нарешті дійшло – це не картинка в телевізорі, де Путін із Шойгу розповідають як винищують нацистів і «асвабаждают искнно русские земли». Звичайні росіяни, які ще вчора руками і ногами були за спецоерпепрацію сьогодні кричать «нет войне».

Ті, хто розумніші і мають більше грошей штурмують кордони в надії втекти подалі від пазурів режиму. Почали ліквідовувати і літери Z.

Найближчі дні, чи навіть тижні ніяких сотень тисяч солдат на підкріплення окупантів в Україні не буде. Під час планових призовів, військомати Росії збирають до 140 тисяч призовників і цей процес триває близько 5 місяців. Сьогодні тим самим комісаріатам поставлене завдання вишукати мільйон. Мабуть тому, напередодні оголошення мобілізації в Росії переписали кримінальний кодекс визначивши, що ухилення від призову – це 15 років тюрми. Але як довів вже ЧВК «Вагнер» недавнім зеківським набором - в тюрмі від Путіна теж не сховаєшся. Кремлівський карлик все ще здатен на російську "могилізацію", варто сподіватись, що останню.

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