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Мобілізація по-новому: нардеп назвав важливе обмеження, яке можуть залишити для мільйонів чоловіків 

Мобілізація по-новому: нардеп назвав важливе обмеження, яке можуть залишити для мільйонів чоловіків 

Законопроект про мобілізацію – яке обмеження залишать / Фото: ТСН.ua

Законопроєкт про мобілізацію зазнає певних змін, перш ніж буде ухвалений Верховною Радою. Проте деякі норми, що були в початковому варіанті документа, залишаться.

Мобілізаційний законопроєкт, навколо якого точиться багато дискусій, може бути ухвалений або наприкінці березня, або в середині квітня. Це ще раз додатково в коментарі для ТСН.ua уточнив нардеп та член профільного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.

Але за його словами, не виключено, що норма про обмеження права керування транспортом для ухилянтів все ж таки залишиться.

"Треба зібрати таблицю до купи та зрозуміти те, прибрали остаточно цю норму чи ні. Треба час на це. На час розгляду така норма була", - повідомив нам Олександр Федієнко.

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