Мобілізація по-путінськи: Пригожин кличе повертатися на війну зеків, які залишилися без кінцівок (відео)

Пригожин заявив, що з ЧВК "можна поїхати або на пенсію по старості, або у цинковій труні", а всі інші повертаються на війну.

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" і "кухар" Путіна Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування".

Відео оприлюднив Telegram-канал Baza.

Пригожин розмовляє із зеками, які залишилися без ніг або рук внаслідок бойових дій. Чоловіки обіцяють після протезування повернутися "у стрій".

"З ЧВК "Вагнера" можна поїхати або на пенсію по старості, або у цинковій труні. Всі інші повертаються", – глузливо сказав Пригожин.

Він називає ув'язнених "героями війни, які раніше були порушниками". Один із "героїв" розповів, що був засуджений на 13 років, тому пішов воювати, бо "не було що втрачати".

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