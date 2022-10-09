Мобілізація по-путінськи: Пригожин кличе повертатися на війну зеків, які залишилися без кінцівок (відео)

Пригожин заявив, що з ЧВК "можна поїхати або на пенсію по старості, або у цинковій труні", а всі інші повертаються на війну.
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" і "кухар" Путіна Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування".
Відео оприлюднив Telegram-канал Baza.
Пригожин розмовляє із зеками, які залишилися без ніг або рук внаслідок бойових дій. Чоловіки обіцяють після протезування повернутися "у стрій".
"З ЧВК "Вагнера" можна поїхати або на пенсію по старості, або у цинковій труні. Всі інші повертаються", – глузливо сказав Пригожин.
Він називає ув'язнених "героями війни, які раніше були порушниками". Один із "героїв" розповів, що був засуджений на 13 років, тому пішов воювати, бо "не було що втрачати".
РФ масово вербує зеків на війну
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що попри оголошену мобілізацію, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.
Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".
Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав всіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.
Військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповідав, що смертність особового складу ПВК "Вагнер" на війні проти України складає 90% особового складу.