Мобілізація подружжя: чи можуть одночасно призвати і чоловіка, і дружину

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" не передбачає обмежень щодо кількості мобілізованих із однієї родини.

Якщо всі члени сім’ї визнані придатними до військової служби, то кожен із них може бути мобілізований, включно з чоловіком, дружиною та повнолітніми дітьми.

Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" не передбачає обмежень щодо кількості мобілізованих із однієї родини.

Однак є певні винятки. Мобілізації не підлягають ті, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. До таких родичів належать чоловік, дружина, діти, батьки, бабусі, дідусі, а також рідні брати і сестри.

Ще одна умова звільнення від мобілізації стосується подружніх пар: якщо один із подружжя вже проходить військову службу, а в них є неповнолітня дитина, то другий із них мобілізації не підлягає.

Також не можуть бути мобілізовані:

жінки, які перебувають у стані вагітності або у декретній відпустці для догляду за дитиною;

подружжя, якщо обидва служать у війську і мають дітей до 18 років;

чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років і не мають заборгованості зі сплати аліментів;

батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;

ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

особи, які здійснюють постійний догляд за чоловіком, дружиною або родичами з інвалідністю.

Таким чином, якщо родина не підпадає під зазначені винятки, її члени можуть бути мобілізовані без обмежень, незалежно від сімейного статусу.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня.