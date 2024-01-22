Мобілізація поліцейських: голова Нацполіції озвучив ставлення до такої ідеї

Вигівський зазначив, що поліцейські вже воюють від першого дня, але заявив про готовність до мобілізації правоохоронців, якщо буде ухвалене таке рішення.

Українські поліцейські вже воюють на фронті ще від початку війни. Якщо мобілізувати ще більше поліцейських, то виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації в країні.

Про це очільник Національної поліції України Іван Вигівський розповів у інтерв’ю "РБК-Україна", коментуючи тему обговорення щодо мобілізації поліцейських.

Ситуація з криміналом в Україні під час війни

Вигівський повідомив, що в Україні "склалась аномальна ситуація". Адже в інших державах під час війни значно погіршувалась криміногенна ситуація, а в Україні "вдається тримати криміногенну ситуацію під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок".

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"У нас немає розгулу вуличної злочинності – вулицями не бігають люди зі зброєю, нікого не розстрілюють, не грабують, не трощать вітрини. І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4000 нарядів, то тепер понад 7000. Сьогодні можна достатньо безпечно відчувати себе на вулиці", – запевнив очільник Нацполіції.

Мобілізація поліцейських

Вигівський заявив про готовність до мобілізації поліцейських, якщо буде ухвалене таке рішення. Водночас він зазначив, що поліцейські вже воюють від першого дня, виконують бойові розпорядження. Йдеться про об'єднану бригаду Нацполіції "Лють" і зведені загони з усіх областей.

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"Якщо ми мобілізуємо ще поліцейських, у нас виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації", – сказав голова Нацполіції.

За його словами, "поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс".

"В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей", – повідомив Вигівський.

Він також зазначив, що 60% поліцейських – це люди від 18 до 25 років. У бригаді "Лють" – здебільшого люди до 27 років.

"Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення. Звісно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади "Лють", – розповів очільник Нацполіції.

Нагадаємо, у грудні військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий висловив думку, що зараз правопорядок в Україні охороняють забагато людей. За словами Дикого, вже сьогодні можна мобілізувати і забрати на фронт щонайменше 50 або 100 тис. поліцейських.

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