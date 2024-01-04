Мобілізація поліцейських: Клименко відповів, чи готові правоохоронці приєднатися до армії

До початку війни на 10 тисяч населення нашої держави припадало в середньому 23-26 працівників поліції. Зараз ситуація змінилася кардинально.

В Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ поліцейські були рівномірно розташовані по усій Україні. Проте через війну відбулися глобальні зміни.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, через війну дислокація підрозділів поліції змінилася. Зокрема, від Чернігівської й до Миколаївської областей, а саме у прикордонних регіонах з активними бойовими діями, перебувають 35 тисяч особового складу. Крім того, сюди входить і підрозділ “Лють” - п’ять тисяч правоохоронців.

Проте до початку війни на 10 тисяч населення нашої держави припадало в середньому 23-26 працівників поліції. Наразі ж на деокупованих територіях - понад 100.

Клименко додав, що режим роботи поліції став набагато жорсткішим, а завдань - більше.

“Але ми не збільшуємо кількість поліцейських і набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз у країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватися так у країні, що необхідно буде стати до зброї – ми готові це зробити”, - наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що в Національній поліції зараз є 9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації, 2600 з яких уже направлено до суду.

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