“25+ – це не старі”: командир роти Третьої штурмової про зниження мобілізаційного віку

Військовий наголошує, що замість зниження мобілізаційного віку влада має зосередитися на ефективній підготовці, роз’ясненні мотивації та комплексних реформах у мобілізаційній системі.

Командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний “Мося” заявив, що в Україні провалена мобілізація.

Військовий висловив думку в ексклюзивному інтерв’ю Аліні Туришин для TSN.ua.

За словами командира 3 ОШБр, зниження мобілізаційного віку не є рішенням проблеми:

“Я проти цього, бо нам потрібно більше людей від 25 років. Це не старий вік – 25, 30, 35 років – це чоловіки, які мають досвід життя, знаходяться в хорошій фізичній формі та можуть виконувати бойові завдання”, – заявив командир.

На питання, чи ефективно проходить мобілізація, “Мося” відповів однозначно:

“На мою думку, мобілізація провалена повністю. Це не тільки через скандали з ТЦК, а й через відсутність державної ідеології. Люди не розуміють, чому вони мають іти воювати.”

Він також додав, що низький рівень підготовки у навчальних центрах та брак досвідчених командирів у деяких підрозділах погіршує ситуацію.

“У нас добре працює “сарафанне радіо”, і якщо боєць повертається після поганої підготовки, це демотивує інших”, – зазначив командир.

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Нагадаємо, за словами Залужного, мобілізація необхідна для довготривалого конфлікту, а також для забезпечення обороноздатності країни в майбутньому.

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