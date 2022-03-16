Мобілізація резервістів: хто, у яких випадках, основні моменти / Associated Press

Мобілізація резервістів: хто, у яких випадках, основні моменти

Мобілізація резервістів: хто, у яких випадках, основні моменти

Що потрібно знати про другу хвилю мобілізації резервістів - читайте в матеріалі ТСН.ua.

15 березня 2022 року в Україні на брифінгу начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач оголосив про другу хвилю мобілізації.

Друга хвиля і мобілізація резервістів

Роман Горбач наголосив, що наразі "ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги". Тобто це:

громадяни, які раніше проходили службу і отримали відповідний досвід на певних посадах (можуть бути відправлені безпосередньо до військових частин);

і отримали відповідний досвід на певних посадах (можуть бути відправлені безпосередньо до військових частин); громадяни, які раніше не проходили службу та підлягають мобілізації будуть відправлені до навчальних центрів ЗСУ, де пройдуть військову підготовку за скороченими термінами (7-20 діб).

Також Романом Горбачом було повідомлено, що призову під час мобілізації немає. А чинних солдатів наразі будуть залучати до оборони лише в разі бойових дій на тих територіях України, які раніше були мирними. Також їх не будуть відправляти до зони ООС. Проте потрібно бути готовими до того, що на територія, яка ще вчора була мирною, сьогодні йтимуть бойові дії. І призвані військовослужбовці на рівні з резервістами першої черги залучатимуть до оборони.

Яка ситуація з мобілізацією резервістів

За словами Романа Горбача, майже 100% резервістів вже вирушили до бойових військових частин і виконують різноманітні завдання.

Також він дав відповіді на запитання про внутрішньо переміщених осіб та необхідність ставати на військовий облік. Горбач зазначив, що вони є військовозобов'язаними, а тому повинні стати на облік відразу після прибуття в безпечний регіон України.

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