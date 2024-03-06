Мобілізація, снаряди та ракетні удари: Данілов назвав головні проблеми фронту

Данілов впевнений, що Захід пройде всі "демократичні процедури та складнощі".
Головними проблемами на фронті зараз є мобілізація, резерви, снаряди та ракетні удари росіян.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
"Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики і все розвивається в стрімкій динаміці. Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають - і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором", - зазначив він.
Данілов впевнений, що Захід пройде всі "демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі".
Захід, у свою чергу, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи і "дасть раду" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату", - наголосив посадовець.
Нагадаємо, американські аналітики проаналізували, як російській армії вдалося захопити Авдіївку.
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