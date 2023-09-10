Мобілізація студентів: чи можуть отримати відстрочку ті, хто отримує другу освіту в коледжі

Юристка пояснила, чи є право на відстрочку від мобілізації в осіб, які отримують другу освіту в коледжі.

Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 18 листопада 2023 року. Це вже восьме подовження від початку повномасштабної війни. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки до ТЦК.

У Верховній Раді також було зареєстровано законопроєкт №9672, який передбачає зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йдеться про скасування відстрочки від призову для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

Як пояснила адвокатеса Іванна Гречко, згідно з 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі.

Тому громадяни, які є студентами коледжу, згідно із законом мають право на відстрочку від призову, попри вік. На сьогодні в Україні чинним законодавством не встановлено обмеження за віком чи за кількістю вже здобутих освіт для здобуття нової освіти.

Однак якщо законопроєкт №9672 буде ухвалений і відповідні зміни набудуть чинності, то українці, які здобули вищу освіту, а потім пішли навчатися до коледжу, втратять право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні змінились правила мобілізації – з якими хворобами призиватимуть і чи служитимуть студенти.

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