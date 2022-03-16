Мобілізація студентів: хто, у яких випадках, основні моменти / УНІАН

Мобілізація студентів: хто, у яких випадках, основні моменти

Мобілізація студентів: хто, у яких випадках, основні моменти

Вся інформація про мобілізацію студентів 2022 року в матеріалі ТСН.ua.

24 лютого 2022 року, після нападу Росії на Україну, президент Володимир Зеленський видав Указ "Про загальну мобілізацію". У багатьох українців відразу виникло чимало запитань. Зокрема: хто підлягає мобілізації та чи буде мобілізація студентів? 3 березня 2022 року вийшов Закон Верховної Ради "Про мобілізацію", яким було затверджено підписаний раніше Указ президента.

Хто підлягає і не підлягає мобілізації?

15 березня 2022 року в Україні почалася друга хвиля мобілізації. Про це повідомив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

На запитання "Хто підлягає мобілізації в разі воєнного стану" можна відповісти так: призиваються резервісти та військовозобов'язані особи, які придатні до служби (віком від 18 до 60 років). Варто звернути увагу, що першочергово загальній мобілізації підлягають ті, хто має досвід у військовій справі.

Хто не підлягає мобілізації? Тут є досить довгий перелік:

громадяни, які були заброньовані на період дії воєнного стану в Україні за органами державної влади і місцевого самоврядування, установами, підприємствами та організаціями;

жінки і чоловіки, які: виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років; самостійно виховують неповнолітню дитину (дітей); виховують дитину з інвалідністю; є усиновителями, опікунами, піклувальниками чи батьками-вихователями дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського виховання;

народні депутати;

працівники військових частин, органів військового управління, військових установ чи підприємств;

громадяни, чиї близькі родичі загинули в зоні проведення антитерористичної операції чи загинули там;

науково-педагогічні та наукові працівники закладів вищої/фахової передвищої освіти;

добувачі фахової передвищої чи вищої освіти, асистенти-стажисти, докторанти і аспіранти.

Так чи буде мобілізація студентів?

В пункті 1 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (цей документ має вищу юридичну силу) встановлено наступне: "отримання відстрочки від військової служби надається для здобуття освіти громадянам, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого ступеня вищої освіти".

Тобто, мобілізація студентів неможлива, якщо громадянин України навчається в будь-якому навчальному закладі за денною формою навчання. Якщо ви отримали виклик до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, необхідно надати документ, який підтверджує, що ви маєте право на відстрочку. Наприклад, довідку з навчального закладу.

Про російські фейки щодо мобілізації студентів в Україні

Ще до вторгнення Росії до України, 23 лютого 2022 року, почали з'являтися "фейкові повідомленя" про те, що Міністерство освіти і науки ніби-то оголосило про мобілізацію студентів. Не вірити в такі новини закликали в СБУ.

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