Мобілізація студентів: що потрібно знати про можливість призову до ЗСУ

Якщо військовозобов'язаний українець вступає на навчання та отримує витяг з ЄДРО, він має вчасно інформувати ТЦК та СП, що освіта відповідає законодавству.

Про це повідомила РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Вона пояснила, що чоловіки, які навчаються на денній формі та вперше отримують вищу освіту, мають право на відстрочку. Після отримання витягу з ЄДРО, що підтверджує відповідність освіти законодавству, їх не можна мобілізувати згідно з вимогами ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Вона зазначила, що необхідно вчасно повідомляти ТЦК та СП про право на відстрочку, направляючи потрібні документи. Право на відстрочку не надається автоматично без належного оформлення.

Юрист також роз’яснила, чи можуть виникнути питання у працівників ТЦК та СП, якщо чоловік вступає до вищого навчального закладу вперше у дорослому віці та подає документи на відстрочку. Аніщенко розповіла, що працівник ТЦК у Києві жартував про те, як багато людей, навіть у віці 54 років, вирішують вперше піти в навчальний заклад. Вона пояснила, що в Україні закон дозволяє отримувати освіту без вікових обмежень, і це право є для всіх, незалежно від віку.

Вона пояснила, що за законом всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні бути на військовому обліку, тому ТЦК перевіряє їхні військово-облікові дані. Мобілізація студентів денної форми навчання є порушенням, якщо вони відповідають вимогам законодавства. Вона також зазначила, що існує судова практика, де адвокати оскаржують мобілізацію молодих людей до 25 років.

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