Мобілізація та оголошення псевдореферендуму: до чого готується фюрер Путін

В Росії одноголосно заговорили про загальну мобілізацію. Таким чином вони можуть готувати суспільство до війни.

Одна за одною квазі-адміністрації окупованих територій України говорять про негайний референдум. Тема - приєднання до Росії. Провести збираються протягом тижня. Генсек НАТО назвав це подальшою ескалацією війни й закликав міжнародну спільноту засудити таке кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України. Сполучені Штати заявили, що ніколи не визнають претензії Росії на території, які вона спробує анексувати. Те саме наголосив на переговорах з турецьким президентом канцлер Німеччини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зі швидкістю, якій могли б позаздрити в Криму у 2014. На частинах тимчасово окупованих Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, вже цього тижня - всупереч усьому міжнародному законодавству. Кремлю не потрібна навіть ілюзія легітимності. Щось провести, написати потрібні цифри, відзвітувати.

Міністр закордонних справ Росії начебто забуває, як звучали 24 лютого цілі, поставлені його президентом: демілітаризація, денацифікація і суд над керівництвом України. Забуває, що Кремль був настільки переконаний у перемозі, що наприкінці першого тижня війни збиралася провести на захопленому Хрещатику парад. Ще тиждень тому усі розмови про референдуми відкладали - аж тепер вони звучать звідусіль - в соцмережах від пропагандистів, з їхнього телевізора, в їхній держдумі. Там, до речі, навіть самих цих фейкових референдумів не чекають, готові відреагувати - вже.

“Можливо найближчими днями, можливо найближчими годинами - відреагувати на позиції населення”, - сказав глава російської партії ЛДПР Леонід Слуцький.

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові "референдуми" РФ новими санкціями та більшою кількістю зброї для України. Це стане однією з тем обговорень на полях генасамблеї ООН, що зараз проходить в штаб-квартирі у Нью-Йорку.

“Це нічого не змінить. Росіяни можуть робити, що завгодно. Це нічого не змінить”, - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До російського кримінального кодексу тим часом вносять правки. Відтепер за добровільне потрапляння в полон на російського військового чекає до десяти років ув'язнення. З’явилося в кодексі й слово "мобілізація" - в переліку обставин, які обтяжують покарання. За дезертирство тепер дають до десяти років колонії. Ще один новий закон - невиконання наказу чи відмова брати участь в бойових діях, за це передбачено до трьох років ув’язнення. Ринок дає відповідь на ці нововведення миттєво. Індекс Московської біржі обвалюється на десять відсотків.

Кілька днів тому в Узбекістані, де проводили переговори очільники держав-учасниць Шанхайської організації, куди входить і Росія - одразу кілька президентів, серед них турецький Ердоган і лідер казахстану Токаєв переконували Путіна, що війну треба закінчувати. Той начебто відрегував з відвертою ворожістю. Тепер він на камери погрожує Заходу: якщо той постачатиме до України зброю, росіяни її - крастимуть.

Вже сьогодні Кремль має оголосити офіційну позицію щодо псевдореферендумів - це може зробити і Путін, і міноборони. Колишній президент Росії, а нині заступник голови ради безпеки Мєдвєдєв уже заявив: вони дозволять Росії говорити про посягання на її територію в разі подальшого наступу українських військ, а відтак вдаватися до будь-яких засобів самозахисту. Пропагандисти останніми днями чимдалі активніше говорять про застосування тактичної ядерної зброї. Словом, зрозуміло, чим найближчим часом лякатимуть Захід.

Зрозумівши, що шансів на блискавичну перемогу бодай на якомусь напрямку в російської армії немає, Кремль намагається примусити Київ здатися без бою. Але 88 відсотків українців за останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології не вважають землю своєї держави розмінною монетою і єдиний прийнятний варіант миру для України - повернення до кордонів, затверджених в 1991 році.

Нагадаємо, що ЗСУ на Херсонщині знищили кілька баз окупантів, склади з боєприпасами та техніку росіян.

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