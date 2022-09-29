Мобілізація та "референдуми": В Міноборони України заявили про наміри Росії загострити конфлікт

Оголошення "часткової" мобілізації в Росії, відповідна зміна законодавства, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на ТОТ України свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.

Оголошення мобілізації збільшило соціальну вартість війни для Росії, оскільки населення країни буде тепер безпосередньо брати у ній участь.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила під час брифінгу 29 вересня.

"З огляду на значні втрати особового складу ворога, а ці цифри набагато більші, ніж українські втрати, а також з огляду на неспроможність РФ укомплектувати свої частини і підрозділи, Росія оголосила про проведення мобілізації. Такі заходи спрямовані на отримання додаткових людських ресурсів для ведення війни в Україні, в тому числі, за рахунок тимчасово окупованих територій після їх незаконної анексії", – пояснила Маляр.

"Оголошення часткової мобілізації, зміна законодавства, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення так званих референдумів на ТОТ свідчать про наміри Російської Федерації загострити конфлікт. Оголошення Путіним часткової мобілізації збільшило соціальну вартість війни для РФ, оскільки російське населення буде тепер безпосередньо брати у ній участь", – зазначила заступниця голови Міноборони.

Вона зауважила, що раніше президент РФ Володимир Путін уникав оголошення мобілізації для запобігання внутрішній негативній реакції на війну.

"Проте у своїй промові 21 вересня він заявив, що Росія планувала анексувати регіони України, та буде використовувати для цього всі наявні способи", – сказала Маляр.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ попередили, що після проведених псевдорефрендумів та мобілізації в РФ може відбутися ескалація на фронті та збільшення кількості ударів по критичній інфраструктурі України.

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