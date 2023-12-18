Мобілізація та рекрутинг: Безугла пояснила, як самостійно обрати посаду в ЗСУ

Мар’яна Безугла розповіла про два способи, як потрапити до війська.

Народна депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла пояснила, як військовозобов'язаний може самостійно вибрати військову посаду в ЗСУ.

Про це нардепка написала у Facebook.

Як зазначила Безугла, в новому законопроєкті щодо рекрутингу, мобілізації та проходження служби є два способи попасти до війська, які не перетинаються.

"Рекрутинг – тільки добровільно, можна прийти до ЦНАПу або через сайт, вибрати собі вакансію і попасти саме туди, куди вибрав / вибрала. В ЦНАПах мобілізувати не можуть, там будуть тільки рекрутери! Мобілізація – примусово під час воєнного стану, через вручення повістки, ТЦК та СП", - написала нардепка.

Безугла також додала, що концепт рекрутингу полягає в тому, що якщо ти доброволець – тебе держава обслуговує, сервісний підхід.

"Якщо ні, може застосувати примус. Якщо ти ухилянт – обмеження прав", - резюмувала Мар’яна Безугла.

Проєкт рекрутингу до ЗСУ передбачає, що фахівці, які мобілізуються до війська, можуть обрати конкретні посади, які відповідають їхнім професійним навичкам.

Нагадаємо, Безугла запропонувала скасувати строкову службу – який вік для мобілізації у законопроєкті.

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