Мобілізація та військовий облік: чи можна вступити до вишу без військового квитка

Який військово-обліковий документ потрібний для вступу до вишу

Зараз, під час вступної кампанії багатьох цікавить питання, які документи потрібні для вступу. Адже У 2023 році для військовозобов’язаних осіб однією з вимог до зарахування є подання до приймальної комісії військово-облікових документів.

Адвокат Андрій Карпенко роз'яснив, чи можна вступити до вишу без військового квитка. Постановою №1487 Кабінет міністрів затвердив нові правила військового обліку, в яких визначений і порядок вступу до навчальних закладів.

У МОН України визначили ключові норми та основні новації Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Згідно п. 2 Розділу XV Наказу МОН України #276 від 15.03.2023 р. кожний ВНЗ розробляє Правила прийому, в яких обов'язково повинен міститися порядок надання вступниками військово-облікових документів.

Пункт 34 містить наступне: «З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред'являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Тобто для вступу повинно бути достатньо приписного свідоцтва.

Але ситуація дещо інша, якщо вступнику виповнилося 25 років і більше. Нещодавно нардепи прийняли законопроєкт № 9281, яким зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку

Зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних візьмуть 25 та 26 річних юнаків, що дозволить призивати їх в рамках загальної мобілізації. А військовозобов'язані повинні мати військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Тому за словами адвоката вступати до ВНЗ абітурієнтам від 25 років повинні дозволити з приписним посвідченням. А от для зарахування, скоріш за все, вимагатимуть тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Як поведе себе приймальна комісія ВНЗ важко спрогнозувати, вважає Карпенко.

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