Мобілізація та воєнний стан: чи можуть військові йти у відпустку

Розповідаємо, за яких умов і на який термін військовим надають відпустку у матеріалі ТСН.ua

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулюється Законом України “Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану”.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець військовослужбовцям під час воєнного стану можуть надати такі відпустки зі збереженням грошового забезпечення:

частину щорічної основної відпустки,

відпустку за сімейними обставинами,

відпустку з інших поважних причин.

За яких умов військові можуть піти у відпустку

Кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Як оформити відпустку за сімейними обставинами

Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.

Рапорт краще подати у двох примірниках — на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення.

Рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу.

Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

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