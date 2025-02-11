"Мобілізація у 2022 році й зараз – це різні речі": Кім розповів, у чому різниця

Люди користуються тими умовами, які зараз надаються щодо вибору місця служби, бригади тощо.

Проблеми з мобілізацією – це питання втоми. Сьогодні цей процес не такий, яким був у 2022 році.

Про це сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю "Укрінформу".

"Мобілізація у 2022 році й зараз – це різні речі. Але у нас усе нормально. Ми посідаємо шосте чи сьоме місце в Україні за кількістю мобілізованих – є контрактники, добровольці. Люди користуються тими умовами, які зараз надаються щодо вибору місця служби, бригади тощо", – зауважив Кім.

Посадовця також запитали про його ставлення до так званої "бусифікації".

"Всі питають "як ви до цього ставитеся"… А що, є варіанти? Хтось може їх запропонувати? Ні? То яке може бути ставлення до явища, яке не має альтернативи?", – завершив Кім.

Раніше Зеленський озвучив деталі контрактів із ЗСУ для молоді 18-24 років.

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