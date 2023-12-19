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Мобілізація у містах і селах: Веніславський відповів, чи є різниця у підходах та планах

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мобілізація у містах і селах: Веніславський відповів, чи є різниця у підходах та планах

Федір Веніславський / Фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація.

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи є різниця у підходах між мобілізацією у містах та селах. За його словами, у кожного регіону є свій мобілізаційний план, а твердження про "несправедливу мобілізацію" є наслідком суб'єктивного сприйняття.    

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Веніславський, зокрема прокоментував тезу, що "у Києві військовозобов'язаних не чіпають". Нардеп пояснив, що у селі, до прикладу, може проживати лише 1 тисяча осіб. 

"Тому коли сусіда призвали на військову службу, то практично всі про це знають. Водночас у Києві така інформація розмивається через те, що у столиці мешкає кілька мільйонів людей", - зазначив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують жорсткі зміни щодо мобілізації – подробиці.

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Дата публікації
Перегляди
747
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