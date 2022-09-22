Мобілізація у Росії: Литва привела війська до режиму підвищеної бойової готовності

У європейській країні вважають, що рішення Кремля про мобілізацію було запізнілим.

Міністерство оборони Литви розпорядилося привести свої війська до режиму підвищеної бойової готовності у зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією на території Росії.

Про це написав міністр оборони європейської держави Арвідас Анушаускас у своєму Twitter.

Литовський чиновник зазначив, що рішення привести сили швидкого реагування до стану підвищеної бойової готовності ухвалено на підставі того, що мобілізація проводитиметься, зокрема, і на території прикордонної з Литвою Калінінградської області РФ.

"Сили швидкого реагування Литви приведені до стану підвищеної бойової готовності для запобігання будь-яким провокаціям з боку Росії", — написав Анушаускас.

Водночас Анушаускас висловив думку, що рішення Кремля про мобілізацію було запізнілим, оскільки РФ відчуває нестачу офіцерів, низький рівень підготовки військ та слабке озброєння.

"Це ризиковане рішення може призвести до політичного хаосу", — зазначив глава Міноборони Литви.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

Мобілізація в Росії: лише на полі бою можна зірвати плани Путіна - Володимир Фесенко

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