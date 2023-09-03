Мобілізація у вересні: кого призиватимуть восени, які спеціальності потрібні армії

Яких спеціальностей зараз найбільше потребує армія

Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас розповів про потребу у людях для армії.

За словами капітана, « Ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям».

Зараз армії потрібні різні фахівці – штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії, парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків. Один з можливих напрямків роботи у такому випадку буде виконання завдань у штабі. Тобто, армії дуже потрібні військові різних спеціальностей, у тому числі й мирних.

Кого можуть мобілізувати у вересні

Чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві.

Призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, вони підписують контракт з ЗСУ.

Знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, які не мають відстрочки або судимості за скоєння тяжкого злочину.

Придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без.

Придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без. Жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я.

Осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можуть мобілізувати за власним бажанням та проходити службу вони можуть за місцем проживання.

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