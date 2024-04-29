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Мобілізація українців, які мають групи інвалідності: кого у травні можуть призвати

Мобілізація українців, які мають групи інвалідності: кого у травні можуть призвати

Мобілізація людей з інвалідністю

Хто з осіб з інвалідністю може бути мобілізованим згідно з новим законопроєктом у травні

Володимир Зеленський підписав новий законопроєкт, згідно з яким мобілізація в Україні осіб з інвалідністю може проходити з деякими змінами.

Дізнайтеся, хто може отримати відстрочку від служби, а кому не варто на неї розраховувати.

Як відбуватиметься мобілізація інвалідів по новому

Мобілізувати інвалідів,1-ї, 2-ї та третьої групи можна лише добровільно, за їхнім бажанням. У такому разі доброволець підписує контракт із ЗСУ. 

Уразі, якщо  військовозобов'язаний у віці від 25 до 55 років отримав якусь групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення,  тобто після 24 лютого 2022 року, згідно з новим законопроєктом, він повинен  пройти ЛКК для підтвердження діагнозу.  Але це не стосується військовозобов'язаних, у яких з'явилася інвалідність I або II групи внаслідок поранень під час служби та захисту країни.

З якими захворюваннями не можуть мобілізувати

Згідно з наказом МОУ №490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", із загального списку захворювань, з якими не беруть до війська, виключено низку захворювань і розладів. 

Список хвороб, з якими на сьогодні звільняють від мобілізації:

  • активний туберкульоз, що прогресує з розпадом легеневої тканини,
  • важкі форми вірусних гепатитів,
  • ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та т. д.,
  • певні новоутворення — не всі типи онкозахворювань потрапляють під повну непридатність,
  • хвороби крові й кровотворних органів,
  • порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки,
  • розлади психіки та поведінки,
  • хвороби нервової системи,
  • хвороби ока і придаткового апарату,
  • хвороби вуха,
  • захворювання системи кровообігу,
  • захворювання органів дихання,
  • хвороби органів травлення,
  • захворювання шкіри та підшкірної клітковини,
  • хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини,
  • хвороби сечостатевої системи,
  • вади розвитку, деформації та хромосомні порушення,
  • важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок і т.п. зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Після того як новий законопроєкт набуде чинності 18 травня 2024 року, за 3 місяці буде оприлюднено новий список захворювань, з якими не будуть мобілізувати. 

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