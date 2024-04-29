Мобілізація українців, які мають групи інвалідності: кого у травні можуть призвати

Хто з осіб з інвалідністю може бути мобілізованим згідно з новим законопроєктом у травні

Володимир Зеленський підписав новий законопроєкт, згідно з яким мобілізація в Україні осіб з інвалідністю може проходити з деякими змінами.

Дізнайтеся, хто може отримати відстрочку від служби, а кому не варто на неї розраховувати.

Як відбуватиметься мобілізація інвалідів по новому

Мобілізувати інвалідів,1-ї, 2-ї та третьої групи можна лише добровільно, за їхнім бажанням. У такому разі доброволець підписує контракт із ЗСУ.

Уразі, якщо військовозобов'язаний у віці від 25 до 55 років отримав якусь групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року, згідно з новим законопроєктом, він повинен пройти ЛКК для підтвердження діагнозу. Але це не стосується військовозобов'язаних, у яких з'явилася інвалідність I або II групи внаслідок поранень під час служби та захисту країни.

З якими захворюваннями не можуть мобілізувати

Згідно з наказом МОУ №490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", із загального списку захворювань, з якими не беруть до війська, виключено низку захворювань і розладів.

Список хвороб, з якими на сьогодні звільняють від мобілізації:

активний туберкульоз, що прогресує з розпадом легеневої тканини,

важкі форми вірусних гепатитів,

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та т. д.,

певні новоутворення — не всі типи онкозахворювань потрапляють під повну непридатність,

хвороби крові й кровотворних органів,

порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки,

розлади психіки та поведінки,

хвороби нервової системи,

хвороби ока і придаткового апарату,

хвороби вуха,

захворювання системи кровообігу,

захворювання органів дихання,

хвороби органів травлення,

захворювання шкіри та підшкірної клітковини,

хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини,

хвороби сечостатевої системи,

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення,

важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок і т.п. зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Після того як новий законопроєкт набуде чинності 18 травня 2024 року, за 3 місяці буде оприлюднено новий список захворювань, з якими не будуть мобілізувати.

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