Мобілізація до армії ув'язнених: нардеп про небезпеку зеків у ЗСУ

Рахманін розповів історію, як один мобілізований, що раніше був засуджений, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців.

В Україні запропонували мобілізовувати до армії ув'язнених. З такою ініціативою виступив колишній нардеп, член батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Андрій Іллєнко.

Народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП прокоментував, які ризики несе така ініціатива.

"Уперше подібну пропозицію я почув ще 24 лютого під час наради у президента: мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою", – зазначив Рахманін.

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Нардеп наголосив, що військові самі мають визначити, чи потрібно їм збільшення мобілізаційного ресурсу за рахунок такої категорії населення. Адже в'язні – доволі специфічний контингент.

"В одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі. З нею були проблеми – він вживав наркотичні засоби. І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців", – розповів Рахманін.

За словами депутата, після цього інциденту командир цієї військової частини дуже ретельно перевіряв особові справи новоприбулих військових і, якщо знаходив людей з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї, від виконання бойових завдань.

"На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику", – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді і внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою.

Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.

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