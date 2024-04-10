Мобілізація ув'язнених: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Новина доповнюється...

"ЗА" проголосував 281 народний депутат.

"Одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою", - йдеться у тексті документа на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, "у законопроекті не зазначені правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень".

Відповідно до тексту проєкту, "прийняття Закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань та додаткову мотивацію осіб, засуджених за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України".

Варто додати, документ ухвалений за основу, а це означає, що буде друге читання і остаточне ухвалення у найближчі тижні.