Мобілізація ув'язнених: скільки людей подали заяви на службу до ЗСУ – дані Мін’юсту

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в ЗСУ та участі в обороні України вже подали понад три тисячі засуджених.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися", - зазначила вона.

Висоцька наголосила, що не всі ув'язнені, які подали заявки укладуть контракт на службу, адже закон обмежить ту чи іншу категорію. Також певна кількість цих людей може не пройти ВЛК, якщо у них будуть виявлені ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити.

"І тому, коли ми говоримо великі цифри – про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч змотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту – це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - пояснила заступниця міністра.

Висоцька підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Збройними силами і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, 8 травня Рада ухвалила закон №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Яких засуджених забиратимуть на фронт і який ресурс – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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