Мобілізація ув'язнених: військовий відповів, чи можуть вони покращити результати ЗСУ на полі бою

Юрій Федоренко зауважив, що держава має визначити ту категорію ув'язнених, які не несуть загрози військовим.

Командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко каже, що мобілізація засуджених є насправді непоганою ідеєю.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"На початку повномасштабної війни ми розпочинали свій шлях зі стрілецької роти, це територіальна оборона. У мене другий взвод був на 90% укомплектований людьми, які були позбавлені волі на території України, відбули своє покарання та повернулися до нормального життя", – розповів Федоренко.

Військовий наголосив, що кожен з ув'язнених міг опинитися за ґратами за різних обставин.

"Визначена категорія ув'язнених, які є найменш небезпечними з точки зору того, що, отримуючи зброю, вони можуть вчинити небезпечні дії для Сил оборони України. Але з ними ведеться детальна робота. І надати їм право захищати нашу Батьківщину – це наш обов'язок. Тому вбачаю в цьому виключно позитив. Наші люди, навіть які були засуджені – вмотивовані. Це ті люди, які можуть забезпечити результат на полі бою", – зазначив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, військовий розповів про ризики для армії від "блатних".

Читайте також провідні новини дня: