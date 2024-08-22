Мобілізація ув’язнених: Жорін розповів деталі про рекрутинг та проблеми

Рекрутери активно працюють із засудженими громадянами України. Останні мають змогу підписати контракт, пройти навчання та потрапити до військових частин.

Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, повідомляє "24 канал".

Як повідомив Жорін, колишні засуджені ефективно проявляють себе на фронті та є вмотивованими бійцями.

Майор розповів, що ув’язнені підписують такий самий контракт, які і всі інші охочі долучитися до лав ЗСУ. Єдина відмінність – відповідальність за дисциплінарні та інші порушення.

"Тоді їх повертають назад в місця позбавлення волі, їм можуть додати за порушення додатковий термін, тому це їх мотивує. Коли цей процес тільки починався, ми активно підтримували таку ініціативу. Зараз ми абсолютно задоволені тим, як проводиться ця робота і тими кадрами, які отримали", – розповів заступник командира 3-ї ОШБр.

Він повідомив, що рекрутинг взасуджених відбувається на території в'язниць. Із в’язнями проводиться співбесіда, відбір, після цього люди проходять медичну комісію, отримують відповідне рішення суду про те, що можуть потрапити до війська. Після цього засуджені починають процес навчання у війську.

Як зазначив Жорін, найбільшою проблемою серед цієї категорії бійців є стан їхнього здоров'я. В єдиний батальйон із таких військових не формують, а розподіляють їх по різних.

"Ми не збираємо їх в один підрозділ, бо це вважаємо не зовсім ефективним і правильним рішенням з погляду на адміністративне управління та специфіку цього контингенту. В нашому підрозділі вже є такі бійці, які виконують бойові завдання. Командири задоволені такими кадрами, залишають відгуки, що отримали максимально вмотивованих людей, які готові воювати", – розповів майор ЗСУ.

Нагадаємо, раніше командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук з позивним "Сліп" пояснив, навіщо набирає ув’язнених до своєї бригади, та відповів, чи будуть "м’ясні штурми".

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