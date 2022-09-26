Мобілізація в Криму: Джемілєв розповів про етнічні чистки та "мертву" тишу на вулицях

У Криму триває мобілізація, яку напередодні оголосив російський президент Володимир Путін. Людей затримують на вулицях та вручають повістки, не звертаючи уваги ні на вік, ні на відсутність військового досвіду.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв під час всеукраїнського телемарафону.

"Розпорядження не випускати чоловіків з Криму начебто немає. Проте на дорогах стоять машини – людей ловлять та вручають повістки. На вулицях – "мертва" тиша", – сказав депутат.

У Сімферополі, за його словами, ще можна зустріти чоловіків, які ходять вулицями, а в населених пунктах, особливо у місцях проживання кримських татар – нікого немає.

"З'являються жінки, маленькі дітлахи, а дорослих чоловіків не видно. Є інформація, що вони групами пішли в гори, ліс", – додав Мустафа Джемілєв.

За словами депутата, окупанти не дивляться на стан здоров'я, вік людини.

"Просто всіх хапають. Найбільше намагаються брати кримських татар. Це прихована форма етнічних чисток – позбутися здатної до опору частини народу", – додав Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо, американські аналітики встановили, що окупанти залишися без значної кількості техніки та зброї, яку вони тримали в анексованому Криму. Через це війська Путіна продовжують передислокувати військову техніку з півострова до Росії.

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