Мобілізація в РФ: експерт пояснив, за яких умов і за який період Кремль може призвати 300 тисяч солдатів

Перед російським командуванням на початку 2024 року стояло завдання для продовження війни проти України на нинішньому рівні інтенсивності забезпечити надходження до складу армії РФ 500 тисяч людей.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко загалом, з урахуванням середньостатистичного мобілізаційного потенціалу РФ – 30 тисяч людей на місяць – це цілком можливо, з урахуванням поетапного нарощування мобілізації до 50 тисяч людей на місяць і оголошення загальної чи часткової мобілізації.

"Але такий показник дозволяв би щомісяця компенсувати втрати в 30 тисяч і накопичувати ресурси до показника +140 тисяч до кінця року. Виникає запитання, звідки з такими показниками набрати росіянам 300 тисяч, про які з недавніх пір стільки розмов? Відповідь проста – тільки за рахунок оголошення загальної мобілізації", - зазначив експерт.

Як пояснив Коваленко, лише загальна мобілізація дозволить військово-політичному керівництву Росії набирати щомісяця до 100 тисяч, "з тріском самої мобілізаційної системи". Причому до 40 тисяч мобілізованих росіня як мінімум повинні йти на компенсацію щомісячних втрат, з урахуванням їхнього зростання.

"Тобто за місяць Росія зможе нарощувати людський ресурс у середньому 60 тисяч тіл і щоб вийти на показник накопичення резерву в 300 тисяч їй знадобиться до пів року. Якщо в Росії загальна мобілізація розпочнеться у червні, то ці 300 тисяч у розпорядженні РОВ (російських окупаційних військ - ред.) будуть не миттєво, а до кінця 2024 року. Повторюся, це все можливо лише за вищезгаданих показників, якщо ж один із них зміниться у більшу чи меншу сторону, зміняться і терміни та можливості", - зауважив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко також підкреслив, якщо Росії навіть і вдасться мобілізувати 300 тисяч людей, то виникає запитання – чим таку кількість окупантів комплектувати.

"Мається на увазі штатна комплектація технікою кожного підрозділу, у той час як у нинішнього контингенту РОВ в Україні і так гострий дефіцит цієї компоненти. Це може натякати на те, що перехід у формат маршового батальйону практично всього контингенту РОВ – це неминуча середньострокова перспектива. Зрозуміло, такий перехід вимагатиме інших рішень щодо протидії м'ясним штурмам", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву про мобілізацію в Росії.

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